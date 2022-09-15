【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】香港山路錦標賽路綫分享 跑步跑山交叉訓練添樂趣

不少跑開步的朋友都對平路情有獨鍾，例如特別喜歡跑運動場或在跑馬地馬場跑圈，因為可以對速度或距離有較好的預算，而其他熱門平路則包括沙田馬鞍山大埔單車徑旁、灣仔至堅尼地城海濱，以及鰂魚涌至筲箕灣海濱等。

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▲ 每天晚上跑馬地馬場總會有一大班跑友練習跑步，但要留意有關跑道會於星期三賽馬日下午五時關閉。

每天晚上跑馬地馬場總會有一大班跑友練習跑步，但要留意有關跑道會於星期三賽馬日下午五時關閉。

有很多人指不喜歡跑步是因為覺得跑步悶，如經常只跑平路或跑步機，覺得悶也很正常，所以小弟會選擇跑多些不同的地方，甚至跑山，透過不同的靚風景，為自己帶來更多跑步的推動力。

最近有文章分享指登山健行是最適合跑友的交叉訓練活動，因為既可以訓練耐力，又可以鍛鍊到不同的肌肉群，例如落山落斜路時會用到股四頭肌，所以不難發現有些經常行山或跑山的朋友，他們跑步上斜路會跑得較快，落斜路亦能施展驚人速度。

個人覺得較登山健行更有效率的訓練就是跑山，當然不用跑足全程，主要是跑平路或落山路段，上山可以選擇以行的方式，較進取可以急步上或跑一小段。其實在山徑上跑步與否，主要視乎個人狀態及心情，舒服就可。

香港田徑總會最近舉辦山路錦標賽，亦見到有不少路賽跑手的縱影，18公里短距離賽事男子組冠軍是長跑好手屈景朗，50公里長距離賽男子組冠軍是去年渣打香港馬拉松亞軍日本跑手城武雅，女子組冠軍是前香港田徑代表梁影雪，另一位長跑達人魏賡亦有參加長距離賽事，可見路跑好手跑山亦是很普遍的現象。



▲ 日本跑手城武雅經常活躍在本港不同山賽賽事。（圖片來源：香港田徑總會facebook專頁）

▲ 梁影雪得到長距離賽女子組冠軍。（圖片來源：香港田徑總會facebook專頁）

初跑山者可以嘗試選擇本港四條主要山徑，即麥理浩徑、衞奕信徑、鳳凰徑或港島徑的其中一條作為練習的地方，當中港島徑最好跑，因為上落波幅不算特別大，特別是頭大半路程。

想挑戰不同路綫的，亦可打鐵趁熱挑戰香港山路錦標賽的長短距離路程，有關路綫只要到田總有關網站就可下載，早前小弟亦在跑山練習嘗試挑戰長距離路綫，雖然未能走畢全程，但亦在此作小小分享。

▲ 香港山路錦標賽長距離組別路線圖。（圖片來源：香港田徑總會網站）

首先由大美督戶外活動中心出發，沿大美督路及汀角路，經八仙嶺自然教育徑連接衞奕信徑10段，登上八仙嶺八個山峰、黃嶺及屏風山，由起點至八仙嶺第一個山峰仙姑峰屬全上山，之後在八仙嶺反覆上上落落，屬整個比賽難度最高一段，到屏風山後就落山到鶴藪水塘，這段大約10.8公里，累積攀升已達718米。由於這段大部分路段無遮擋，在近日天氣炎熱下，帶備充足水份實屬必需。

▲ 見到八仙嶺自然教育徑牌，就開始準備全上山路段了。

▲ 八仙嶺第一個山峰—仙姑峰。

之後沿鶴藪水塘家樂徑，經沙螺洞轉上九龍坑山，距離不太長但上升較急速，需要一定氣力才到山頂，之後是較平坦或下坡路段，可以較輕鬆地落山到流水響水塘。假日期間這裡會有人擺賣冰凍特色檸檬飲品，由於天氣仍然悶熱，該冰凍飲品可謂及時雨，為小弟帶來涼意及舒適快感。之後會經過鶴藪燒烤場，有汽水機及食水機補給，緊記在此好好補充後才繼續出發。這段全長8.4公里，累積攀升385米。

▲ 檸檬飲料冰凍解渴，飲完要再encore。

▲ 流水響水塘近年種植不少特色靚樹，成為熱門旅遊景點。

跟著沿鶴藪郊遊徑上一段，去到新屋仔沿南涌郊遊徑繞過龜頭嶺落南涌，雖然此段攀升不多，約458米，全長7.3公里，但由於累計已行逾26公里，已消耗一定體力，小弟可能已一段日子無上山，當日亦在此段開始不斷抽筋，最終要在南涌撤退。幸好近南涌附近經過屏南石澗，在朋友介紹下在冰涼石澗休息一會，除了可以為身體降溫，亦能舒緩抽筋徵狀。

▲ 南涌郊遊徑其實不難，但大熱天時加上已行了大段路程，亦不能輕視。

▲ 有時間在屏南石澗休息一會亦十分不錯。

比賽餘下路段，由衞奕信徑終點出發，經橫七古道落山到烏蛟騰，然後經烏蛟騰郊遊徑到荔枝窩及三椏村，再到新娘潭，沿八仙嶺自然教育徑返回大美督起點。大家如果想輕鬆挑戰長距離路綫，建議可以分開兩次行，第一次由大美督經八仙嶺鶴藪至南涌，第二次由南涌經烏蛟騰新娘潭到大美督。

無論是登山健行或跑山皆樂趣多，最重要是帶夠糧水及量力而為，並有跑友朋友相伴，就自然行得跑得開心又放心。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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