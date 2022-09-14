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【ZARA母企】Inditex上半年純利增41%至18億歐元　Zara及Zara Home收入升三成

股市 16:54 2022/09/14

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【ZARA母企】Inditex上半年純利增41%至18億歐元　Zara及Zara Home收入升三成

時裝品牌ZARA母企Inditex公布，截至7月底止上半年業績，純利按年增41%至17.9億歐元（約141億港元），營業額按年增24.5%至148億歐元，毛利率升至57.9%，為7年高位。Inditex行政總裁Garcia Maceiras指出，最近數周營業額正在上升，但全年增長速度仍稍為放緩。

以品牌劃分，Zara及Zara Home收入按年升29%至109.27億歐元；Pull&Bear收入升19%至9.36億歐元；Bershka收入升15%至10.55億元。旗下6大品牌中，只有西班牙女性緊身衣物品牌Oysho跌4%至2.93億歐元。

Inditex預計，2024年底線上銷售將佔銷售額30%；受匯兌收益帶動，8月1日至9月11日期間營業額按年增11%。

分析認為，基於生活成本上升，將削弱秋冬季時裝的需求。德銀指，Inditex上半年季績強勁，但消費者信心下滑，恐令下半年時裝銷售下跌，但價格上揚或有助提高營業額。

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記者：宋佩恩

股票 時裝服飾 服裝零售股 業績公布

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