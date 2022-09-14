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【新股改革】港交所據報月內諮詢設18C章吸硬科技公司IPO　港交所：研究中

股市 17:09 2022/09/14

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【上市規則】港交所據報考慮降低硬科技公司IPO營收門檻　本月底前或尋求公眾意見

港府年初預告證監會和港交所 （00388） 研究擴大上市機制，容許從事先進技術、具規模但未盈利的科技企業在香港上市。《彭博》引述消息人士指，港交所最快本月諮詢新上市機制，並指港交所正計劃新設上市規則《第18C章》，處理外界所稱呼的「硬科技公司（hard tech）」上市申請，，並於今年底落實計劃。

港交所向本報稱，正在研究在上市規則中新增一個章節，以滿足產品商業化尚處於早期階段的大型科技公司的上市融資需求。如有任何新的發展，港交所將適時通知市場。

交易所重申，會繼續推進各項措施，以確保市場和上市制度具有足夠的吸引力和國際競爭力，並會不斷完善監管。

港交所收報300.6元，跌2.6%。

港交所證監會研「未盈利創科公司」主板上市 證監：初步研究、限於重資本投入行業，可見【下一頁】

與現有18A章針對未盈利生物科技公司類似，彭博報道指，預計新設的18C章，將放寬對人工智能、芯片、自動駕駛、智能製造等企業上市。

報道又指，由於細節仍在考慮之中，可能符合資格的公司類型包括新能源、軟件即服務（SaaS）、平台即服務（PaaS）、智能製造和機器人、半導體、量子計算、自動駕駛和人工智能。

上市要求方面，據報港交所設下兩個不同標準。第一個標準是，若公司處於商業化前階段（Pre-commercialization），上市時估值要求將超過20億美元；第二個標準則適用於已商業化公司（Commercialized firms），其收入要求為2億港元至3億港元（或約2500萬美元）。

目前港交所主板設三項測試要求

目前港交所主板上市要求申請人具備不少於3個會計年度的營業記錄，並且符合下列其中一項測試：

盈利測試：

  • 上市時市值 ≥ 5億港元
  • 最近一年的股東應佔盈利 ≥ 3,500萬港元
  • 前兩年累計的股東應佔盈利 ≥ 4,500萬港元

市值/收入/現金流測試：

  • 上市時市值 ≥ 20億港元
  • 經審計的最近一個會計年度的收益≥ 5億港元
  • 前三個會計年度的現金流入 ≥ 1億港元

市值 / 收入測試：

  • 上市時市值 ≥ 40億港元
  • 經審計的最近一個會計年度的收益 ≥ 5億港元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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編輯：姚卓然

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