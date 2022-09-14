【新股改革】港交所據報擬新設18C章吸硬科技公司IPO　最快月內諮詢

▲ 【上市規則】港交所據報考慮降低硬科技公司IPO營收門檻 本月底前或尋求公眾意見

據《彭博》引述消息人士指，港交所 （00388） 正考慮降低硬科技公司IPO營收門檻，最快本月或尋求公眾意見。消息指，港交所正計劃對上市規則第18C章開設新內容，放寬對人工智能、芯片、自動駕駛、智能製造等企業上市，並最快將於今月底前尋求公眾意見，並於今年底落實計劃。港交所收報300.6元，跌2.6%。

由於細節仍在考慮之中，可能符合資格的公司類型包括新能源、軟件即服務（SaaS）、平台即服務（PaaS）、智能製造和機器人、半導體、量子計算、自動駕駛和人工智能。

報道提到，就兩類公司提出的具體實行方法，一是公司預商業化（Firms pre-commercialization），此類公司在首次公開募股時的市值要求將超過20億美元。二是商業化公司（Commercialized firms），其收入要求為2億港元至3億港元（或約2500萬美元），而目前的要求為5億港元，市值要求至少為10億美元。

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編輯：姚卓然