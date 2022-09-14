【芯片開發】Google與美商務部達成協議　料設計40種不同芯片

▲ 美國商務部日前更表示，與Alphabet旗下Google達成合作研發協議，生產研究人員將開發新納米技術和半導體設備芯片。

為解決芯片供應鏈危機，美國總統拜登早前已簽署通過《芯片與科技法案》（Chips and Science Act），為美國半導體生產和研究撥出520億美元（約4，082億港元）的補助資金。美國商務部日前更表示，與Alphabet旗下Google達成合作研發協議，生產研究人員將開發新納米技術和半導體設備芯片。

據路透社報道，該項協議由美國商務部的國家標準技術研究所（NIST）和Google簽訂，有關芯片將由半導體公司 SkyWater Technology在明尼蘇達州的半導體代工廠生產。

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雖然雙方未有披露相關財務細節，惟報道指出，Google將支付建立生產的初期費用，並補貼首批生產。NIST則與多間大學研究夥伴如密歇根大學、馬里蘭大學、喬治華盛頓大學、布朗大學和卡內基梅隆大學一同設計芯片電路。

美國商務部在一份聲明中表示，NIST將完善不同應用，設計多達40種不同芯片。另加上其芯片設計屬於開放原始碼，研究人員將可加入新想法，自由分享數據和設備設計。

責任編輯：張寶燕

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