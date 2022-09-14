【智能科技】傳蘋果新研處理器 將採用台積電「N3E」製程技術

引述《日經新聞》消息人士透露，蘋果（美：AAPL）計劃明年採用台積電（美：TSM）的3 奈米改良型「N3E」製程技術於部分新款 iPhone 和 Mac 電腦製作。約計劃屬實，將會成為全球首家公司使用該技術。

N3E」為3 奈米製程技術的升級版本，在效能、節能及成本效益三方面皆比3 奈米優勝。



【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀



蘋果為台積電最大客戶，預定明年下半年或可使用「N3E」於下一代M3晶片以及研發中的 A17 行動處理器。目前蘋果亦有在iPhone 14 Pro的A16核心處理器中使用台積電的4 奈米製程技術。

知情人士亦透露，英特爾（美：INTC）本來亦希望在今年或明年初使用3奈米製程技術，但後來英特爾把訂單延至 2024 年。



延伸閱讀：瑞銀指本地股估值已反映風險 另推薦6隻最喜愛港股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6



【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：何珊如