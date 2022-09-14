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【AAPL】蘋果據報明年開始於iPhone及Mac電腦　使用台積電新3納米芯片

股市 15:45 2022/09/14

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【AAPL】蘋果據報明年開始於iPhone及Mac電腦　使用台積電新3奈米芯片

《日經新聞》引述消息報道，蘋果Apple（美：AAPL）計劃從明年開始於其部分iPhone及Mac電腦中，使用台積電TSMC（美：TSM）芯片。蘋果拒絕評論，台積電未有評論。

蘋果正在研發的A17芯片將採用台積電的N3E芯片製造技術，後者預期於明年下半年量產，而A17芯片則會用於明年推出的貴價版iPhone系列。現時iPhone配備A15仿生芯片。

台積電據報明年資本支出維持400億美元以上【下一頁】

台媒早前報道，台積電下半年資本支出大增，主要為了2023至2025年來自蘋果、英特爾（Intel，美：INTC）、超微半導體（AMD，美：AMD）、輝達（Nvidia，美：NVDA）等大客戶的3納米晶圓代工強勁需求做好準備，並為台積電大同盟生態圈的設備及材料業者營運旺到明年打了一劑強心針。

相關文章：【AAPL】市場看好iPhone 14 Pro Max可成最暢銷手機型號、蘋果周一急升　股價下一推動力是甚麼？

相關文章：【AAPL】傳蘋果數字廣告業務員工規模將擴大一倍　擬再招聘216人

【石Sir一周前瞻及異動股】今日推介哈爾濱電氣、中國有色礦業　並分析受壓股中國電力 

編輯：陳韻妍

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Mac電腦 晶片 台積電 台積電（美：TSM） 輝達（Nvidia，美：NVDA） Apple AMD iPhone

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