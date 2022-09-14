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【App加價】蘋果App Store價格升40%　與新私隱政策有關？

科技 17:00 2022/09/14

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據市場調查機構 Flurry Analytics報告顯示，美國僅4% iOS用戶允許應用程式追蹤。（法新社）

蘋果（Apple）去年推出新私隱政策「App追蹤透明度」（App Tracking Transparency, ATT）」，以加強用戶的私隱保護。但據外媒《Apptopia》報道，這政策導致App Store上的App價格上升達40%，而同期的Google Play App價格升幅僅9%。

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「App追蹤透明度」政策目的是保護用戶私隱，任何第三方應用程式如果想透過iOS設備的廣告辨識碼（IDFA）追蹤用戶的數據資料，就得先獲得用戶允許；如果用戶不允許，開發商就不能取用IDFA追蹤用戶數據。

據悉，開發商們都擔心如果用戶選擇不允許，收入將會大幅下降。據市場調查機構 Flurry Analytics報告顯示，美國僅4% iOS用戶允許應用程式追蹤；如將調查範圍拉大至全球，也只有12% iOS用戶允許應用程式追蹤。

Google Play App價格僅升9%

根據Apptopia報告，從去年以來蘋果App Store的App平均價格勁升40%，Google Play商店則是增長9%，相等於iOS用戶要比Android用戶，多花4.4倍的金額來購買App。

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報道指出，最大主因是來自蘋果的「App追蹤透明度」新政策，由於開發者因該政策而失去賺取更多收益的機會，於是透過加價來抵銷損失。

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責任編輯：陳卓賢

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