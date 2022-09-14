大和料恒指18500點現技術支持 另推薦12隻首選股份

大和發表最新中國股市策略報告，列出最新首選股份名單，合共12隻股份上榜，分別包括5隻本港上市的股份及7隻A股。而於日前，大和亦發表報告預測，恒指會在18500點出現支持。皆因該水平和3月低位相近，若以5年投資期計算，大市向上的機會高於向下，因此值得買入股票並且持有。惟大和亦指，大市受累強美元和地域局勢等因素，美元回落等利好大市轉勢的事件或最快下季才出現。

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大和最新首選股名單：

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【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

板塊策略方面，大和繼續看好電商股，並且同時看好非必需型消費股、公用及電訊服務股，同給予增持評級。另一方面，由於電子消費品的需求持續疲弱，大和建議投資者減持電子硬件股。

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