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【新股IPO】保時捷據報今周末擬定招股範圍　尋求700億至850億歐元估值

新股IPO 15:16 2022/09/14

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【新股IPO】保時捷據報今周末擬定招股範圍　尋求700億至850億歐元估值

據《彭博》引述消息人士報導，福士汽車（Volkswagen，內地譯大眾汽車）旗下的豪華跑車品牌保時捷（Porsche）今周末擬定招股範圍，尋求700億至850億歐元（折合約5485.8億至6661.3億港元）估值，預料下周初開始接受訂單。

市場投資者對保時捷甚感興趣，消息人士透露，目前初步投資者興趣已足夠完成多次交易，不過，上市議程仍在商議，細則或仍有變化。

消息人士又指，大眾汽車、挪威主權財富基金等主要投資者承諾入股保時捷，而其他投資者如普徠仕（T Rowe Price）亦有意參投。不過，能量飲品紅牛（Red Bull）創辦人Dietrich Mateschitz曾參與IPO會談，但因保時捷和紅牛在一級方程式賽車的合作關係或會破裂而拒絕入股。此前，卡塔爾投資局初步承諾購入4.99%股權。

保時捷和挪威主權財富基金拒絕評論，紅牛發言人則並無回覆。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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編輯：姚卓然

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