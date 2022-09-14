【英女王逝世】查理斯三世裁員 即炒王儲時期舊臣

英王查理斯三世繼任英國君主後相信會搬入白金漢宮。有指查理斯決定裁員，解僱他任王儲時期在其居所工作的員工，人數據報多達百人。

英王查理斯三世因一支筆又發脾氣 王后卡米拉冷靜執手尾 【下一頁】

英國《衛報》報道，查理斯三世（King Charles III）仍是王儲兼威爾斯親王時，與妻子卡米拉（Camilla）居住在克拉倫斯宮（Clarence House）。

克拉倫斯宮有多達100名員工為查理斯夫婦工作，包括私人秘書、財務辦公室、通信團隊及家庭職員。

本來有多名克拉倫斯宮職員一直深信，他們會跟隨查理斯轉往白金漢宮工作。但查理斯的私人助理直至周一（12日）去信給這批職員，他們才知道自己可能不再獲聘用。

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《衛報》引述消息人士指，包括私人秘書及高級團隊在内的所有人都非常生氣。他們自英女王上周駕崩以來，所有人每晚都加班到深夜，無法接受突然被裁員的事實。

克拉倫斯宮發言人表示，克拉倫斯宮辦公室已經停止運作，根據法律要求展開協商程序。發言人讚揚職員長期提供忠誠的服務，指裁走部分員工是無可避免的事，正努力為最多員工尋找替代崗位。

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責任編輯：鄭錦玲