周大福母企收購佐丹奴告吹 稱會繼續協助業務發展

本港服裝零售商佐丹奴(00709)早前獲周大福(01929)母公司周大福控股提出，以毎股1.88元全購。惟佐丹奴表示，經延長截止日期至昨天，要約人已接獲18份有效接納，涉約3.39億股要約股份，佔約21.47％股權，接納股份連同要約人及其一致行動人士已擁有股份合共約7.27億股，佔約46.04％股權，未能達致持有50％以上表決權而未能達致要約條件。這亦意味周大福控股收購佐丹奴計劃已告吹。佐丹奴全日大跌8.6%，收報1.69元。

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周大福控股表示，雖然是次收購因未獲得足夠獨立股東接納而無法繼續進行，但公司會繼續積極協助佐丹奴業務發展，並與佐丹奴管理層及其他持份者保持溝通，進一步推動及釋放佐丹奴的業務效益和潛力。周大福指，公司向佐丹奴提出的收購要約作價屬公平合理，並且獲得佐丹奴獨立董事委員會及獨立財務顧問建議獨立股東接納要約。

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