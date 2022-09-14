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中金AH股擬10供3 集資最多270億人幣

股樓投資 16:08 2022/09/14

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內地券商股中金公司(03908)公布，擬以每10股供不超過3股，ＡＨ供股比例相同，募集資金總額預計為不超過270億元人民幣。中金表示，供股不超過約14.48億股，其中Ａ股不超過約8.77億股，Ｈ股不超過5.71億股，供股價格不低於刊發Ｈ股供股公告日期前５個交易日H股平均收市價的80％；A股和H股供股價格經匯率調整後保持一致，控股股東中央匯金及其一致行動人士將全面認購其A股供股股份配額；中央匯金持股或由約41.87％升至約47.84％，將向執行人員申請清洗豁免。至3時半，中金H股大跌7%報13.28元，A股全日大跌9.1%收報39元人幣。

【恒大危機】許家印要求所有保交樓項目 本月底前全面復工  詳情請看【下一頁

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

中金指出，是次募集資金淨額擬用於補充資本金支持各項業務發展，以及補充其他營運資金，而供股旨在進一步提高資本實力，增強核心競爭力和風險抵禦能力。有關供股建議需待股東等批准。

李克強表示續增消費擴投資 冀措施能用盡用快出快落地   詳情請看【下一頁

大行美銀認為，自從中金在2021年初提到計劃以來，許多投資者已將再融資視為一個懸而未決的問題，現在終於進行，也消除這最大的利淡因素，預料惠及H股。該行維持中金公司H股「買入」評級，目標價24.5元。

 

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撰文 : 李尚毅

中金公司（03908） 港股

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