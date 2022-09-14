【職場熱話】40歲港爸月薪4萬被裁 搵15K文員工卻被奚落 「驚影響團隊氣氛請你唔起」

疫情下經濟不景，人到中年卻被裁，難免對前路擔心，近日有打工仔在Facebook專頁「奴工處」發帖，指自己已40歲，最近被公司裁了員，想找一份月薪15K的文員工，也被對方直言「請佢唔起」，令他擔心還要養妻活兒及供樓。

事主搵工心路歷程：

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對於事主中年失業的經歷，不少網友大表同情，鼓勵他向前行：「」、「唔可以心急，搵份兼職先，因比較易搵，心定落黎再詳細步署打算啦，plan定咩情況再同家人商量啦，死頂唔頂得幾耐。」、「揾工講際遇，唔好咁快灰心！ 加油！ 你先要相信自己適合份工，再諗下點sell 自己俾人，連自己都無信心，點揾工呢？ 俾心機！」

也有網友分享自己的經驗：「師兄，同你一樣，三個月啫，唔駛咁快灰喎。我失業近一年都係咁搵工」、「Lockdown 果時，大把人失業，大把人被迫轉行，日日深呼吸，人生總要經歷，因為我是過來人」

其他網友回應：

40歲好後生啫，而家60歲先至話係壯年，咪當從新入社會囉。乜嘢學歷呀？趁而家得閒增值吓搵吓嘢讀，唔係真係為讀到乜學歷，係讀返份鬥心出嚟呀

唔怕比人鬧，唔怕辛苦，做物管由服務處至保安，清潔大把空缺，怕冇人做。

如果人脈廣，可考慮做保險；如果面皮夠厚去地產。40歲人生歷練經驗豐富，或許比2000蚊做career coaching執CV，會比較好。

增值讀書轉做護理員／醫院助理，人工高，不過就要唔怕污糟，血同辛苦

想搵番一個有明確career track的行業，基本上IT / Healthcare 已是中年人士的最佳選擇。人工唔錯而且空缺又多，快的課程甚至幾個月內便讀完，但始終要有一定程度的興趣與耐性。

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責任編輯：李兆明