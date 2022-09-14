  • 34°C
香港時間 : 2022914日 (週三) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】40歲港爸月薪4萬被裁 搵15K文員工卻被奚落 「驚影響團隊氣氛請你唔起」

理財智慧 15:50 2022/09/14

分享：

分享：

 疫情下經濟不景，人到中年卻被裁，難免對前路擔心，近日有打工仔在Facebook專頁「奴工處」發帖，指自己已40歲，最近被公司裁了員，想找一份月薪15K的文員工，也被對方直言「請佢唔起」，令他擔心還要養妻活兒及供樓。

事主搵工心路歷程：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映：【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

對於事主中年失業的經歷，不少網友大表同情，鼓勵他向前行：「」、「唔可以心急，搵份兼職先，因比較易搵，心定落黎再詳細步署打算啦，plan定咩情況再同家人商量啦，死頂唔頂得幾耐。」、「揾工講際遇，唔好咁快灰心！ 加油！ 你先要相信自己適合份工，再諗下點sell 自己俾人，連自己都無信心，點揾工呢？ 俾心機！」

也有網友分享自己的經驗：「師兄，同你一樣，三個月啫，唔駛咁快灰喎。我失業近一年都係咁搵工」、「Lockdown 果時，大把人失業，大把人被迫轉行，日日深呼吸，人生總要經歷，因為我是過來人」

其他網友回應：

40歲好後生啫，而家60歲先至話係壯年，咪當從新入社會囉。乜嘢學歷呀？趁而家得閒增值吓搵吓嘢讀，唔係真係為讀到乜學歷，係讀返份鬥心出嚟呀

唔怕比人鬧，唔怕辛苦，做物管由服務處至保安，清潔大把空缺，怕冇人做。

如果人脈廣，可考慮做保險；如果面皮夠厚去地產。40歲人生歷練經驗豐富，或許比2000蚊做career coaching執CV，會比較好。

增值讀書轉做護理員／醫院助理，人工高，不過就要唔怕污糟，血同辛苦

想搵番一個有明確career track的行業，基本上IT / Healthcare 已是中年人士的最佳選擇。人工唔錯而且空缺又多，快的課程甚至幾個月內便讀完，但始終要有一定程度的興趣與耐性。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：李兆明

 

開啟hket App，閱讀全文
保安 職場文化 失業 兼職 護理

上一篇文章

中金AH股擬10供3 集資最多270億人幣

下一篇文章

【職場調查】就業展望調查：經濟復甦整體就業好轉 55%受訪僱主來季將增加人手 受惠大型基建工程建造業前景最樂觀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iM驗樓】為方便中港兩邊工作　業主一口氣買Wetland Seasons Bay兩單位　795呎別墅單位獲評95高分（上）
【iM驗樓】為方便中港兩邊工作　業主一口氣買Wetland Seasons Bay兩單位　795呎別墅單位獲評95高分（上）
【中國經濟】中國世界工廠地位動搖 Google Pixel電話部分生產綫或移至印度
【中國經濟】中國世界工廠地位動搖 Google Pixel電話部分生產綫或移至印度
卓悅創辧人葉俊亨一家 遭入稟申請破產
卓悅創辧人葉俊亨一家 遭入稟申請破產
翠豐臺移民盤一招吸客　一小時吸引5組客睇樓　移民上機前一日勁賺403萬
翠豐臺移民盤一招吸客　一小時吸引5組客睇樓　移民上機前一日勁賺403萬
曾淵滄：香港不跟足美國加息
曾淵滄：香港不跟足美國加息
【賢行軼事@iM網欄】從曼聯重建學管理：球員的人生規劃和球會管理
【賢行軼事@iM網欄】從曼聯重建學管理：球員的人生規劃和球會管理
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款