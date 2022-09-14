泰法院下令修復受破壞沙灘 里安納度22年前電影取景

奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧主演電影《迷幻沙灘》在2000年上映，至今已22年。電影主要取景地為泰國渡假聖地瑪雅灣，泰國法院近日下令修復環境。當年劇組拍攝時曾種植了數十棵椰子樹，但美國工作室強調離開時已還原沙灘。

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美國荷里活電影《迷幻沙灘》（The Beach）1999年在泰國南部小PP島（Phi Phi Leh island）瑪雅灣（Maya Bay）取景，當年劇組為營造更具熱帶感覺，曾在沙灘種植了數十棵椰子樹，被指破壞沙丘上的植被。

涉事美國製片商20世紀福斯（Twentieth Century Fox）堅稱，劇組撤離時已還原沙灘，並帶走成噸重的垃圾。

惟當地政府1999年底入稟法院，循民事控告泰國政府機構、20世紀福斯公司及泰國電影協調員，要求就環境損害賠償1億泰銖（約2,100萬港元）。

泰國最高法院周二（13日）裁定維持民事法庭裁決，泰國皇家林務署（Royal Forest Department）有責任修復瑪雅灣。法院更下令部門成立委員會，需在30日內制定修復計劃。

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《迷幻沙灘》電影改編自英國作家同名荒野冒險小說，由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演。電影上映後，各地旅客蜂擁而至瑪雅灣渡假，每日接待遊客曾高達6,000人。

沙灘於2018年10月一度關閉，以便修復環境。疫情期間受泰國封關措施影響，當地旅客人數暴跌後沙灘再度進入修復期，今年初重開後亦限制旅客人數。

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責任編輯：李俊儀