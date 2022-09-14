【英女皇逝世】澳洲5元鈔票或更改不再放「英皇頭」　或改用當地人物肖像

現時5澳元鈔票上為已故英女皇伊利沙伯二世（Elizabeth II）的肖像，據《路透社》報道，澳州政府於本周二表示，即使查理斯三世（King Charles III）已登基，當地的5元澳元鈔票也不會自動轉為英皇頭，而是改用澳州當地人物肖像。

澳州聯邦財政部助理部長Andrew Leigh表示，5澳元鈔票上印有英女皇肖像的原因，是基於她的個性，而不是她作為君主的地位，更強調任何的改變都不會是「自動的」。

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有記者問到，隨即查理斯三世成為英皇，澳洲政府會否考慮改為使用原住民地權維權人士Edward Mabo，這類澳洲人物取代英女皇頭，Leigh表示先要考慮更換硬幣的圖案，並表示此問題將於日後討論。

英女皇的去世再次引發澳州君主立憲制未來的爭論，1999年澳州選民在全民公投中，選擇維持以英國君主為國家元首。

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