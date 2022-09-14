【航空業】波音接UPS貨機訂單　8月交付35架略遜Airbus

▲ 波音公司8月收到26架航機訂單，遠勝對手空中巴士。（法新社圖片）

航機製造商波音公司的多款客機近年爆出各種問題，影響生產及各地飛行許可，正陸續改善迎來航空復甦，近日公布在８月獲得物流公司UPS的新貨機訂單。

【數碼轉型】太古酒店集團採用Adyen整合支付系統 加密住客資料變安全代碼

波音公司表示8月份收到26架航機訂單，當中包括UPS訂購的8架貨機，其他尚有13架737 MAX客機訂單，包括2架來自美國航空。另一方面，對手空中巴士Airbus在8月並未錄得新單，並因為製造品質爭議問題，已取消卡塔爾航空的19架A350訂單。

8月的航機交付數量上，波音合共交付35架增加了現金來源，當中包括曾出現製造瑕疵的787，並供應予德國漢莎航空和荷蘭國家航空。該企發言人表示並未有包括另外2架交付予美國航空的787，原因是尚在追加客製項目。至於737 MAX系列就有27架，當中8架屬於美國的西南航空。至於對手空中巴士則交付達39架。

投資銀行Cowen分析師 Cai von Rumohr認為8月交付速度疲弱，但訂單表現在通常增長緩慢的8月算是強勁。

【英女王】英女王去世令Netflix《王冠》收視飆升 英國收視率狂增800%

責任編輯:王浩賢