【英國通脹】英國CPI重回單位數　8月按年增9.9%

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英國8月CPI（消費物價指數）按年增9.9%，較市場預期的10%略低，也較7月CPI按年增10.1%回落，從40年高位回落。以按月標準計，英國8月CPI增長0.5%，較7月增0.6%回落。
其他分類CPI方面，英國8月核心CPI按年增6.3%，高於預期的6.2%；8月核心零售物價指數按年增12.2%，不如預期的12.3%。
英國國家統計局，英國8月通脹回落主要受惠於汽車燃油價格升勢減慢，但食品通脹依然上升。
因應英女王伊利沙白二世逝世，英倫銀行推遲貨幣政策會議至下周四（9月22日），外界預期英國月內將加息0.75厘。
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