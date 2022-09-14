  • 33°C
香港時間 : 2022914日 (週三) 15:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國通脹】英國CPI重回單位數　8月按年增9.9%

宏觀解讀 14:27 2022/09/14

分享：

分享：

【英國通脹】英國CPI重回單位數　8月按年增9.9%

英國8月CPI（消費物價指數）按年增9.9%，較市場預期的10%略低，也較7月CPI按年增10.1%回落，從40年高位回落。以按月標準計，英國8月CPI增長0.5%，較7月增0.6%回落。

其他分類CPI方面，英國8月核心CPI按年增6.3%，高於預期的6.2%；8月核心零售物價指數按年增12.2%，不如預期的12.3%。

英國國家統計局，英國8月通脹回落主要受惠於汽車燃油價格升勢減慢，但食品通脹依然上升。

因應英女王伊利沙白二世逝世，英倫銀行推遲貨幣政策會議至下周四（9月22日），外界預期英國月內將加息0.75厘。

卓慧思宣佈應對能源價格飆升計劃 普通家庭料年省約1000英鎊、料助通脹自高峰降約半成，可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】今日推介哈爾濱電氣、中國有色礦業　並分析受壓股中國電力 

相關文章：

【英國通脹】英國CPI按年升10.1%超預期、再創40年新高　市場料英息明年2月「翻一番」至3.5厘（第二版）

【解讀│港股市況】蘇沛豐：美國通脹已大致見頂惟港股缺上升催化劑　恒指短線在19000點上下波動

【日圓匯價】日圓遭美國CPI數據震散、一度退守145　日媒：日本政府檢查利率、為干預鋪路

【美股焦點】美國8月份通脹較預期強勁　分析師對美股受惠暫停加息期望恐落空

 

 

開啟hket App，閱讀全文
經濟數據表現 通脹 英國 CPI

上一篇文章

【大行看法】大摩：美CPI超預期令港股步向最悲觀目標價可能性增加　恒指最「熊」潛在跌幅約一成

下一篇文章

【大行看法】瑞銀財管將中國股票評級下調至中性　中國經濟復甦之路更為顛簸、人民幣將進一步貶值
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期勁插452點失守19000關　騰訊ADR守300友邦ADR守70關
【恒指夜期+ADR】夜期勁插452點失守19000關　騰訊ADR守300友邦ADR守70關
【美股期貨】道指期貨回穩升65點　9月加息1厘機率升至逾3成（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回穩升65點　9月加息1厘機率升至逾3成（不斷更新）
【美國經濟數據】美國8月CPI按年放緩至8.3%　按月升0.1%　超預期
【美國經濟數據】美國8月CPI按年放緩至8.3%　按月升0.1%　超預期
【美國加息】美9月加息0.75厘機會達100%　兩成機會加息1厘　美短債息飈至逾3.7厘　超金融海嘯
【美國加息】美9月加息0.75厘機會達100%　兩成機會加息1厘　美短債息飈至逾3.7厘　超金融海嘯
【卓悅653】卓悅創辦人葉俊亨夫婦、歌手JW王灝兒男友遭入稟申請破產　卓悅：葉俊亨家族請破產與集團無關（第二版）
【卓悅653】卓悅創辦人葉俊亨夫婦、歌手JW王灝兒男友遭入稟申請破產　卓悅：葉俊亨家族請破產與集團無關（第二版）
【香港通關】李家超：未決定10月底放寬入境隔離要求　間接證內地人抵港毋須證明已打疫苗
【香港通關】李家超：未決定10月底放寬入境隔離要求　間接證內地人抵港毋須證明已打疫苗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款