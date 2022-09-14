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【大行看法】瑞銀財管將中國股票評級下調至中性　中國經濟復甦之路更為顛簸、人民幣將進一步貶值

股市 14:07 2022/09/14

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【大行看法】瑞銀財管將中國股票評級下調至中性　中國經濟復甦之路更為顛簸、人民幣將進一步貶值

中國經濟未有明顯起色，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室認為，中國經濟復甦之路可能比先前預期的更為顛簸，而且需時更長，預計下半年經濟增長介乎3%至4%，全年增速約為3%，因此將中國股票評級從看好下調至中性，並預計中資股表現將與整個地區一致。

瑞銀財管指，內地房地產行業一年多以來持續放緩，這是由於中國政府推出了多項措施以抑制樓市過高的槓桿，並堅持「房住不炒」的長期目標，即使內房今年出現大幅收縮，行業進行全面紓困的可能性不大，而近期宣佈的政策措施缺乏細節，也在一定程度上表明決策者在二十大之前並不急於出手。

聚焦20大召開前政策受惠股

瑞銀財管指，採取自下而上的方式，聚焦於優質收入資產（新加坡不動產投資信託、東協銀行股、短期投資級債），以及20大召開之前有望受益於政策有利於的中國相關類股，包括綠色經濟、產業升級、國內消費品牌。

由於中國面臨持續的增長挑戰，未來數月人民幣有進一步貶值的風險，預計美元將在年底前進一步走強，建議投資者對沖人民幣頭寸。

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編輯：陳韻妍

港股 市場動向 大行報告 中國市場 貨幣政策 財富及資產管理 瑞銀 經濟 人民幣 中國

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