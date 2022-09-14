【職場調查】就業展望調查：經濟復甦整體就業好轉 55%受訪僱主來季將增加人手 受惠大型基建工程建造業前景最樂觀

人力資源服務供應商萬寶盛華（02180），今日（14日）公布了今年第四季的「就業展望調查」報告，顯示香港僱主來季增加員工的意欲積極，來季的淨就業展望指數達+36%，較全球指數還要高出6個百分點。而在受訪的520名僱主中，55%預算未來三個月將增加人手。比較不同行業，建造業的就業展望指數最為樂觀，其次是資訊科技及通訊媒體業，以及銀行、金融、保險及房地產業。

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

根據調查顯示，多個主要行業均錄得雙位數的正面就業展望指數（預期人力需求增加的僱主百分比，減去預期人工需求降低的僱主百分比），當中以建造業錄得最高的61%，按季上升41個百分點，按年上升55個百分點，是2010年第一季度以來最高的就業展望指數，這主要受惠於未來政府及私人市場將推展多項大型基建工程，加上隨著業界推動「建造業2.0」將衍生更多不同工種，例如是建築訊息模擬、「組裝合成」建築法等。該調查預計建造業未來3年每年將需求額外約10,000個人才，尤其是熟練及半熟練技工。

緊接其後的是資訊科技及通訊媒體業，就業展望指數為+57%，當中主要歸功於企業加強數碼轉型步伐，對網絡安全、第三代互聯網（Web3）、人工智能、區塊鏈及UX/UI（使用者經驗/使用者介面）的人才招聘均有一定需求。

▲ 萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊表示，本地經濟逐漸復甦，整體就業情況好轉，不過她亦提醒，來季招聘活躍程度及整體經濟，仍需視乎疫情發展及有關防疫措施的發展而定。

銀行、金融、保險及房地產業方面，亦有較高的+49%就業展望指數，主要是因為銀行業需增聘金融科技人才，以配合業務轉型及市場新興需求，此外，政府積極推動虛擬資產行業發展，亦有助提升僱主招聘意欲。個人財富及資產管理人才的需求，亦因跨境市場而增加；保險公司積極計劃業務拓展，於大灣區開設辦事處，也會刺激行業人手需求。

近年疫情重創餐飲及酒店業，而隨著疫情漸趨緩和，餐飲及酒店業亦錄得樂觀的+37%就業展望指數，這主要受惠於7月航空交通量按年大幅上升，加上政府推行「3+4」抵港隔離措施，促使航空交通業招聘人手以應付行業復甦；此外，海外抵港人士可使用「黃碼」參加企業會議和展覽的安排，加上11月舉行的大型賽事，都有望帶動個人及商務旅遊。

調查報告亦揭示了多個錄得就業展望指數達雙位數增長的行業，它們包括了初級生產如農業、電力供應及供水等（+40%）、教育、醫療保健、社會工作及政府（+30%）、批發及零售業（+26%）及製造業（+16%）。

【職場熱話】40歲港爸月薪4萬被裁 搵15K文員工卻被奚落 「驚影響團隊氣氛請你唔起」【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文