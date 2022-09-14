▲ 【本地銀行】中銀香港私人財富客戶按年增3成 手機銀行「RM Chat」引視頻投資基金服務（陳國峰攝）

中銀香港 （02388） 今宣布向高端理財服務「私人財富」（資產淨值800萬元或以上）客戶推出專屬手機銀行遙距理財工具「RM Chat」Investment by Video 視頻投資服務，方便該類客戶以視頻形式何專屬客戶經理會面，遙距進行基金投資交易，適用於該行提供的95%（即近900隻）基金，包括非複雜基金、非私人配售基金、風險配對的基金產品。該類客戶可經此視頻投資服務認購基金，但該服務未可進行贖回、轉換和月供基金計劃的交易。

該行去年下半年推出「RM Chat 」，供「私人財富」客戶透過手機銀行，以文字或語音訊息，隨時聯繁專屬客戶經理及就個別服務進行遙距交易。中銀香港個人金融及財富管理部副總經理何偉文表示，新增的「RM Chat 」Investment by Video 視頻投資服務，整個投資過程由諮詢、評估到確認交易都是透過該行自身平台提供的手機銀行即時通訊功能「RM Chat」進行，同時設有錄影錄音功能，保障客戶權益。該視頻投資服務首階段在28間指定分行推出，預計於年內覆蓋全線分行。客戶經理會在分行內向該類客戶提供視頻投資服務。

中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理溫晞文表示，下一步冀「RM Chat 」視頻投資服務能涵蓋保險和按揭服務。她續稱，有計劃將視頻投資服務擴展至「中銀理財」客戶。

何偉文表示，「私人財富」客戶偏好使用數碼化渠道進行投資。截至今年6月，「私人財富」客戶有近70%的理財交易透過線上渠道進行，其中包括「RM Chat」。相較去年底，該群客戶透過「RM Chat」敍造的定期存款金額增逾6成。投資方面，「私人財富」客戶喜愛投資基金，上半年該客戶群的基金投資額佔個人客戶基金投資總額逾5成。

「私人財富」資產管理規模增14%

何又稱，自「私人財富」前年推出以來，業務穩步增長。截至今年6月，「私人財富」客戶人數按年增30%，資產管理規模（AUM）按年增14%，AUM的增長動力較多來自保險方面，傳承保障服務較受歡迎。目前「私人財富」客戶群當中，40至60歲佔4成，60歲至70歲佔3成；跨境客戶佔2成，當中以「港漂」居多，本地客戶佔8成。

何指，「私人財富」透過外間傳承顧問為客戶提供免費一對一律師傳承諮詢服務，去年投保全新傅承保障的客戶數目較前年升3倍。而為滿足客戶對高端投資產品需求，「私人財富」新增不同的私人配售債券及股票掛鈎結構性票據。此外，中銀香港亦提供「1+10」專業團隊服務，以資深客戶經理為核心，配以客戶經理助理及其他領域專才，包括外間傳承顧問、按揭顧問、財富顧問、外匯專家、保障專家、信貸諮詢專隊、證券專員、跨境專家及禮賓服務專員，提供相關專屬服務。該行今年2月推出一對一按揭顧問服務，提供一站式個人化按揭諮詢，截至今年6月，「私人財富」樓宇按揭申請宗數及金額較諮詢服務推出前的今年1月增長一倍。

另外，何透露，該行正增聘客戶經理，預期今年該行客戶經理人數按年有低雙位數增長。

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記者：胡學能