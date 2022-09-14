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【數碼轉型】太古酒店集團採用Adyen整合支付系統　加密住客資料變安全代碼

商業 14:00 2022/09/14

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集團可在單一系統上清晰查閱所有支付詳情，增加會計和財務流程的效率。（資料圖片）

顧客體驗愈來愈重要，如何預先掌握客人的喜好、確保流程順暢尤其重要。太古酒店集團與支付平台Adyen合作，整合旗下品牌的住宿數據，以及為支付數據加密，冀提升顧客的住宿體驗。

【Crostini結業】西餅店Crostini突全線結業　網民：未用餅卡點算？

Adyen與太古酒店集團合作，在香港東隅酒店、東隅服務式住宅、奕居和太古廣場栢舍應用其解決方案。除了增添了WeChat Pay HK、 Alipay HK作為信用卡以外的支付選項，酒店可於Adyen的一站式平台整合不同品牌的支付數據和進行對賬，讓集團可在單一系統上清晰查閱所有支付詳情，增加會計和財務流程的效率。

統一各酒店支付系統

太古酒店集團旗下酒店品牌的線上及線下支付系統亦會統一，並與其物業管理系統Infor接合，讓集團可全面查覽的住客資料。集團現在能查看詳盡及實時的支付數據，實時了解業務表現，並在提升住宿體驗的同時改善轉化率。

掌握住客消費模式　度身訂造體驗

管理團隊可分析數據庫資料，了解住客來自甚麼地方、使用甚麼設施及使用的頻率、他們的平均交易額和偏好的支付方式，然後根據他們的消費模式和習慣提升其體驗；有助集團提供度身訂造的住宿體驗和市場推廣活動。

同時，酒店住客的支付資料會被代碼化，住客的支付卡資料會在網上預約或登記入住時被紀錄，然後加密並轉換成安全的代碼，以用於之後的消費。這也意味着住客在酒店消費時不需再簽署帳單或使用流動POS付款，讓整個住宿體驗變得更暢順無阻。

【英女王】英女王去世令Netflix《王冠》收視飆升　英國收視率狂增800%

【職場調查】經濟復甦增港企招聘意欲　逾五成受訪港企擬添人手

責任編輯：葉泳珊

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