格魯吉亞擬全民公投 決定是否向俄羅斯開戰

全球地緣政治局勢升溫，烏克蘭早前呼籲對格魯吉亞對俄羅斯開闢第二戰線，格魯吉亞近日就此作出回應。格魯吉亞執政黨主席周二（13日）發聲明，計劃組織全民公投，讓民眾決定是否希望與俄羅斯開戰。

澤連斯基稱 烏軍收復8000平方公里領土 【下一頁】

格魯吉亞執政黨「格魯吉亞夢想黨」（Georgian Dream） 主席科巴希澤（Irakli Kobakhidze）周二在黨辦公室記者會發聲明，表示計劃舉行一次全民公投，讓國民決定是否想在格魯吉亞開闢第二條戰線對抗俄羅斯，承諾當局將按照人民意願行事。

科巴希澤強調，希望讓民眾決定是否接受烏克蘭政客讓格魯吉亞參戰的提議，亦是代表國家立場。

聯合國指5000萬人活於現代奴隸制 急增約兩成 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）議會代表Fyodor Venislavsky早前表示，建議格魯吉亞採取具體步驟解放阿布哈茲（Abkhazia）及南奧塞梯（South Ossetia），向俄羅斯開闢第二戰線。

格魯吉亞前總統薩卡希維利（Mikheil Saakashvili）執政期間，於2008年揮軍南奧塞梯，俄軍隨即出兵協助，甚至佔領格魯吉亞領土及軍事基地，最終由國際調停而停火。

俄羅斯其後承認南奧塞梯共和國並建交，南奧塞梯於3月底表示將再尋求加入俄羅斯聯邦。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明