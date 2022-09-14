【英女王】英女王去世令Netflix《王冠》收視飆升　英國收視率狂增800%

▲ 英女王去世後的首個週末，Netflix熱播劇集《王冠》的收視率在全球飆升，第1季於本週重返各地的熱門榜前10名。（法新社圖片）

英女王去世後的首個週末，Netflix熱播劇集《王冠》的收視率在全球飆升，第1季於本週重返各地的熱門榜前10名。

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《王冠》（The Crown）是一部英美合作拍攝的傳記歷史電視劇集，講述英女王伊利沙伯二世統治時期的傳記故事。這部屢獲殊榮的劇集於2016年首播，為Netflix贏得了巨大的收視率和好評。

觀看時數超過《怪奇物語》

根據Whip Media的數據，與上一個週末相比，9月9日至11日期間，《王冠》在英國的收視率增加了800%以上；美國的收視率升了2倍多；法國升3倍多；在全球的收視率升近4倍；《王冠》更登上了Netflix澳洲10大熱門電視節目排行。

據該公司數據顯示，《王冠》觀看時數達到1760萬小時，這使劇集成為Netflix觀看次數排名第7的英語節目，甚至超過了另一部大熱劇《怪奇物語》。

此外，在英女王去世的消息傳出後，Netflix劇組上週表示將暫停正在進行的《王冠》第6季的製作，以示敬意。

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責任編輯：李智美