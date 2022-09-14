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【金融科技】SWIFT夥7家證券商　試用Symbiont區塊鏈平台

科技 14:31 2022/09/14

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財金行業對區塊鏈技術的興趣甚大，但行業資安門檻高，不能輕易部署，全球金融訊息傳送服務機構SWIFT就宣布夥拍7家證券公司，試用由 Symbiont 的企業區塊鏈平台，提高各機構間的溝通效率。

SWIFT指出，當一家上市公司有重大事件發生如支付股息、交換要約、合併、減價拍賣或其他公司活動時，需要盡快向投資者、債權人及其實利益相關人士分享，而這些通訊近年效率雖有所提升，但流程仍然依賴手動，為參與者帶來了額外成本及風險。

【加密貨幣】FBI成功從北韓黑客手中　追回2.3億元被盜加密貨幣

SWIFT於9月13日宣布與7家證券公司，包括American Century Investments、花旗(Citi)、Vanguard和Northern Trust等合作，推動各機構間的溝通效率。SWIFT在公佈中提到，正試用金融科技方案商Symbiont的技術平台Assembly，透過其智能合約和區塊鏈功能建立網絡， 讓全球超過11,000多家機構連接SWIFT。

【數據私隱】Instagram涉不當處理青少年個人資料　遭愛爾蘭重罰32億元

SWIFT創新總監Tom Zschach指，通過將Symbiont 的智能合約及SWIFT本身的網絡，能夠自動化協調來自各企業的數據，可以帶來顯著效率提升。 據悉，SWIFT會將企業各行動數據由 SWIFT Translator工具上傳到Symbiont的區塊鏈內，之後，透過智能合約技術比較各參與機構間的共享信息，並標記當中的差異、矛盾的部份。

記者：彭振濠

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