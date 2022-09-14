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美食品貴逾一成創43年來新高 雞蛋升幅近4成

環球社會熱點 13:42 2022/09/14

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美國勞工統計局周二公布數據報告，美國8月的消費者物價指數按年升8.3%。報告表示其中食品價格上升11.4%，創43年來新高。當局預料食品指數將繼續上升，並透露多個食品價格升幅都逾一成。

英國7月薪酬錄增長 仍大幅落後通脹 【下一頁】

美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）報告顯示，由去年8月至今年8月期間，美國商品整體通脹幅度為8.3%。其中汽油價格上升25.6%，電費價格則上升15.8%，而食品價格升幅則為11.4%，創自1979年5月以來最大增幅。報告同時指，美國食品價格指數繼續上漲，本月已升0.8%。

整體而言，截至今年8月的按年通脹率，較上一個月報告的8.5%回落0.2個百分點。

英國7月GDP增長0.2%遜預期 料加快陷衰退 【下一頁】

截至上月的一年内，燃料油價格升幅最大達到68.8%，其次為其他汽車燃料升幅達53%；第三為雞蛋升幅達39.8%；第四為人造牛油升幅達38.3%。

其餘多款食品價格按年錄得雙位數升幅，牛奶升17%；雞肉升16.6%；麵包升16.2%；薯仔升15.2%；大米升13%；嬰兒食品升12.6%。

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責任編輯：李俊儀

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