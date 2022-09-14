【百業蕭條】西式糕餅店Crostini突宣布全線結業 負責人稱暫緩追租措施完結後無力交租 顧客怒轟執笠前賣餅卡擺明呃錢

鴻膳有限公司旗下的西式糕餅店Crostini，昨晚約10時半在社交平台宣布，歸咎於疫情下蕭條影響不少行業，該店門市營業至昨日為止（9月13日），之後便會全線結束營業，形容這是「一個非常沉重及失望的決定」，亦對所有顧客及員工致十萬分的抱歉。不過，有顧客就在Crostini的貼文留言，透露該店在結業前依然繼續售賣餅卡，有欺騙顧客之嫌。

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綜合網民的留言，不少人都指責該店明知自己財政不善，但近月依然繼續售賣餅咭，「有冇搞錯，婚展買咗啲餅咭點算先？明明執都仲賣餅咭，擺明呃人錢喎」、「點解可以個幾鐘前先嚟講，咁你叫買咗coupon 嘅人點算，想水人一筆都唔好做得咁肉酸呀」、「我7月買咗餅卡呀！點賠？」「錢固然係一回事，佢有心呃人真係好pk，放工落閘結業，仲要臨結業都擺婚展，呢啲人真係賤到冇人有。」該貼文現時已被管理員限制留言。

此外，有顧客就成立了Whatsapp苦主群組，希望能找出賠償方法。

飲食業職工總會指出，Crostini的12間分店拖欠僱員8月及9月份工資，估計涉及約100多名僱員及約300萬欠薪等補償。昨日（13日）約30位兼職及全職員工前往該會求助，該會下午為員工舉行追討大會，解釋追討欠薪流程，逐一協助員工登記追討欠薪及福利補償。在場工友表示，公司自8月份起拖欠薪金，近日已聯絡不到僱主，並指近日公司的餅房及車手已沒有上班，店內已無糕餅及咖啡可賣，部份分店在數日前已經關閉，感到十分無助。

Crostini的負責人黃光輝，今日（14日）在接受新聞節目訪問時表示，公司業務結束與政府的暫緩追租措施有關。他指出，暫緩追租安排完結後，他們沒有那麼多現金流回來公司，導致無法繳付租金，長期商討下也無法解決問題，因為無法再經營下去，並於周二作出結業的決定。

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責任編輯：嚴浩文