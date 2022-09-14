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【烏克蘭戰爭】德總理與普京通電 促俄全面撤軍

環球政治 12:58 2022/09/14

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烏克蘭戰爭已持續超過半年，德國總理朔爾茨周二（13日）與俄羅斯總統普京通電話。朔爾茨強調當前戰爭的嚴重性，敦促普京從烏克蘭全面撤軍，同時避免圍繞扎波羅熱核電站的武力升級。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基稱 烏軍收復8000平方公里領土 【下一頁】

朔爾茨（Olaf Scholz）與普京（Vladimir Putin）通話長約90分鐘。德國政府發表的聲明指，朔爾茨鑑於軍事局勢嚴重性和戰爭後果，敦促普京盡快找到以停火為基礎的外交解決方案，呼籲俄軍全面撤出烏克蘭，及尊重烏克蘭領土完整性和主權。

朔爾茨強調，俄羅斯任何進一步吞併行動都不會得到回應，並且任何情況下都不會得到承認。

他又呼籲普京根據日內瓦公約的人道主義標準對待戰俘，避免圍繞扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站的暴力升級。聯合國與土耳其斡旋下促成烏克蘭恢復通過黑海運送糧食的協議，他也敦促普京繼續執行。

烏克蘭近期迅速反攻奪回多個據點，外界也再次呼籲德國等西方國家向烏軍提供更多武器。德國作為全球第五大武器出口國，有向烏克蘭提供反坦克、防空導彈和手榴彈等輕型武器，也有榴彈炮和防空坦克等重型武器。

但朔爾茨至今仍拒絕向烏克蘭運送坦克，被批評不願增加對烏克蘭的軍事支援。

俄羅斯否認低價賣石油 換取印度不支持G7價格上限計劃 【下一頁】

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）於Twitter發文，指烏軍急需坦克及戰車來解放人民，指德國令人失望。庫列巴更批評德國不能提供武器方面欠缺理性論據。

朔爾茨多次表示德國不會單打獨鬥，只要其他盟國不提供類似的西方坦克，德國就不會交付坦克予烏克蘭。

但美國駐德國大使館就於Twitter發文，呼籲所有盟友和合作夥伴盡可能支持烏克蘭，又指涉及軍事援助的決定取決於每個國家，暗示德國向烏克蘭運送武器時不必等待盟友。

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責任編輯：鄭錦玲

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