【黑客入侵】報告：逾77%零售企業曾遭勒索軟件攻擊　按年大增75%

▲ 面對數量急增的勒索軟件攻擊，92%的零售商戶表示其日常營運遭受影響，而89% 表示攻擊令他們招致業務及收入損失。（資料圖片）

疫情新常態下，不少行業都發展網上零售業務，但也給予黑客更多機會進行入侵。網絡安全公司Sophos《2022年零售行業勒索軟件形勢分析》報告指出，全球逾77%零售企業去年曾遭勒索軟件攻擊，較2020年大增75%。

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Sophos對全球全球5.600名IT專業人員進行調查，當中包括422間零售企業，以了解行業面對網絡攻擊的情況。調查發現在眾多行業中，零售行業在2021年所遭受的勒索軟件攻擊次數高居第二，僅次於媒體與娛樂行業。

贖金增長53% 平均達177萬元

面對數量急增的勒索軟件攻擊，92%的零售商戶表示其日常營運遭受影響，而89% 表示攻擊令他們招致業務及收入損失。當不幸遭受黑客加密數據時，零售企業需支付的贖金亦相對增加，而2021年的平均金額約22.6萬美元（約177萬港元），較同期增長高達53%。

報告又提到，在眾多的受訪零售企業中，只有28%表示有能力抵禦及阻止數據加密攻擊。

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雖然零售行業現為攻擊者的第二大目標行業，但該行業遭受網絡攻擊的數量和複雜程度就略低於跨行業的平均數量。此外，零售商去年從勒索軟體攻擊復原的總成本為127萬美元（約996萬港元），低於2020年的197萬美元（約1,546萬港元）。

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責任編輯：陳卓賢