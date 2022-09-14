【職場調查】經濟復甦增港企招聘意欲　逾五成受訪港企擬添人手

▲ 5成5香港受訪企業預計，未來3個月將增加人手。

雖然本港疫情持續不穩，但也無損港企招聘意欲。人力資源機構萬寶盛華（ManpowerGroup）今（14日）發表本港第四季就業展望調查，指出各行各業對前景樂觀，本港僱主下半年招聘意欲積極，當中5成5香港受訪企業預計，未來3個月將增加人手。

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萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，經季節性調整的數據顯示，來季淨就業展望指數為36%。其中建造業錄得最樂觀的就業展望指數61%，按季上升41個百分點，按年升55個百分點。徐玉珊坦言，建造業青黃不接的問題持續，加上未來政府及私人市場將推展多項大型基建工程，因此人手需求增加，甚至錄得自2010年第一季度以來，最高的就業展望指數，為全球排名第二高。

▲ 萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，經季節性調整的數據顯示，來季淨就業展望指數為36%。（曾曉汶攝）

她又指，業界正積極推動各種科技建築技術如建築信息模擬，「組裝合成」建築法等，以提升整體生產力及改善建築安全，衍生更多不同工種。而未來3年，每年需求額外約10,000個人才，尤其需要熟練及半熟練技工，加上行業已出現人手短缺情況，相信會給僱主帶來招聘壓力。

來季招聘活躍程度 仍視乎疫情及防疫措施

另資訊科技及通訊媒體業，及銀行、金融、保險及房地產業，分別錄得較樂觀的就業展望指數57%及49%。

徐玉珊解釋，本地經濟逐漸復甦，整體就業情況好轉，雖然調查顯示主要行業均錄得雙位數的正面就業展望指數，但來季招聘活躍程度及整體經濟，仍需要視乎疫情發展及有關防疫措施。她補充指，在移民潮的影響下，導致企業人才流失，也加劇了人手荒的問題，增添企業招聘意欲。

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記者：曾曉汶

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