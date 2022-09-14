  • 33°C
香港時間 : 2022914日 (週三) 13:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場調查】經濟復甦增港企招聘意欲　逾五成受訪港企擬添人手

商業 12:39 2022/09/14

分享：

分享：

5成5香港受訪企業預計，未來3個月將增加人手。

雖然本港疫情持續不穩，但也無損港企招聘意欲。人力資源機構萬寶盛華（ManpowerGroup）今（14日）發表本港第四季就業展望調查，指出各行各業對前景樂觀，本港僱主下半年招聘意欲積極，當中5成5香港受訪企業預計，未來3個月將增加人手。

【Crostini結業】西餅店Crostini突全線結業　網民：未用餅卡點算？

【鐘表展】實體鐘表展吸逾6千買家　輕奢侈腕表受捧　科技元素成大趨勢

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，經季節性調整的數據顯示，來季淨就業展望指數為36%。其中建造業錄得最樂觀的就業展望指數61%，按季上升41個百分點，按年升55個百分點。徐玉珊坦言，建造業青黃不接的問題持續，加上未來政府及私人市場將推展多項大型基建工程，因此人手需求增加，甚至錄得自2010年第一季度以來，最高的就業展望指數，為全球排名第二高。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，經季節性調整的數據顯示，來季淨就業展望指數為36%。（曾曉汶攝）

她又指，業界正積極推動各種科技建築技術如建築信息模擬，「組裝合成」建築法等，以提升整體生產力及改善建築安全，衍生更多不同工種。而未來3年，每年需求額外約10,000個人才，尤其需要熟練及半熟練技工，加上行業已出現人手短缺情況，相信會給僱主帶來招聘壓力。

來季招聘活躍程度  仍視乎疫情及防疫措施

另資訊科技及通訊媒體業，及銀行、金融、保險及房地產業，分別錄得較樂觀的就業展望指數57%及49%。

徐玉珊解釋，本地經濟逐漸復甦，整體就業情況好轉，雖然調查顯示主要行業均錄得雙位數的正面就業展望指數，但來季招聘活躍程度及整體經濟，仍需要視乎疫情發展及有關防疫措施。她補充指，在移民潮的影響下，導致企業人才流失，也加劇了人手荒的問題，增添企業招聘意欲。

【人才荒】IT方案服務商新「策略行動」應對人才荒　招募非IT專才兼提供培訓

記者：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Crostini結業】西餅店Crostini突全線結業　網民：未用餅卡點算？
今日
【Crostini結業】西餅店Crostini突全線結業　網民：未用餅卡點算？
【英女王】英女王葬禮假期在即　 專家憂慮恐加深經濟衰退通貨膨脹
2022/09/13
【英女王】英女王葬禮假期在即　 專家憂慮恐加深經濟衰退通貨膨脹
【初創營商】研究：初企營運管理不足　逾8成表示未來3年將拓展業務
2022/09/13
【初創營商】研究：初企營運管理不足　逾8成表示未來3年將拓展業務
【體育商機】新設生活選物市集　運動博覽助運動員小店
2022/09/13
【體育商機】新設生活選物市集　運動博覽助運動員小店

你可能感興趣

【Crostini結業】西餅店Crostini突全線結業　網民：未用餅卡點算？
今日 11:19
【Crostini結業】西餅店Crostini突全線結業　網民：未用餅卡點算？
【英女王】英女王葬禮假期在即　 專家憂慮恐加深經濟衰退通貨膨脹
12:22 2022/09/13
【英女王】英女王葬禮假期在即　 專家憂慮恐加深經濟衰退通貨膨脹
【初創營商】研究：初企營運管理不足　逾8成表示未來3年將拓展業務
17:35 2022/09/13
【初創營商】研究：初企營運管理不足　逾8成表示未來3年將拓展業務
疫情 就業 香港 建造 銀行 金融 人力資源

上一篇文章

【英女王】英女王去世令Netflix《王冠》收視飆升　英國收視率狂增800%

下一篇文章

【Crostini結業】西餅店Crostini突全線結業　網民：未用餅卡點算？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【體育商機】新設生活選物市集　運動博覽助運動員小店
【體育商機】新設生活選物市集　運動博覽助運動員小店
【英女王】英女王葬禮假期在即　 專家憂慮恐加深經濟衰退通貨膨脹
【英女王】英女王葬禮假期在即　 專家憂慮恐加深經濟衰退通貨膨脹
【通脹升溫】經濟不景卻繼續加大投資　美國零售商備戰明年市場反彈
【通脹升溫】經濟不景卻繼續加大投資　美國零售商備戰明年市場反彈
【初創營商】研究：初企營運管理不足　逾8成表示未來3年將拓展業務
【初創營商】研究：初企營運管理不足　逾8成表示未來3年將拓展業務
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【鐘表展】實體鐘表展吸逾6千買家　輕奢侈腕表受捧　科技元素成大趨勢
【鐘表展】實體鐘表展吸逾6千買家　輕奢侈腕表受捧　科技元素成大趨勢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款