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【機迷熱話】Sony揭曉PS Stars數碼收藏品　3D呈現經典產品+角色

科技 14:00 2022/09/14

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Sony PlayStation（PS）早前表示將推出PS遊戲獎勵計劃「PlayStation Stars」（PS Stars），在今（14日）舉辦的State of Play發布會上，再公開PlayStation Stars部分詳情。PlayStation Stars計劃擬於今年9月下旬，首先登陸亞洲大部分地區。

Sony早在7月公布PS Stars計劃，表示將會讓PlayStation玩家免費加入，並在每月完成指定任務後獲得點數，用作兌換PlayStation遊戲世界的收藏品。

【機迷熱話】PS5推系統軟件更新　支援1440p兼啟用遊戲列表

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是次公開的PS Stars重點收藏品主要是3D數碼藝術品，包括Sony歷代電子產品及著名角色：

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該計劃將率先登陸PlayStation App，歐美地區則預計在亞洲地區推出一周後開放，未來亦將擴展到遊戲主機平台。

責任編輯：張寶燕

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