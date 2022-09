英王查理斯三世因一支筆又發脾氣 王后卡米拉冷靜執手尾

英王查理斯三世繼任英國君主不久,一舉一動都備受矚目。查理斯三世視察北愛爾蘭期間,因簽署訪客登記簿時用的筆漏墨並沾到手上,再次發脾氣。查理斯三世更當場面露厭惡神情,幸好王后卡米拉及時救場。

傳西班牙禁前國王出席國葬 因一原因被嫌棄 【下一頁】

查理斯三世(Charles III)登基後首次視察北愛爾蘭,周三(13日)參觀希爾斯伯勒城堡(Hillsborough Castle),完成參觀後坐在房間內簽署訪客登記簿,鏡頭錄到他當眾向隨從發脾氣的一幕。

影片顯示查理斯三世坐在簿本前面,用桌上擺放的一支墨水筆簽名。查理斯三世詢問「今日係咪12號(星期一)?」隨從就表示「今日係13號。」

查理斯三世指自己寫錯日期,身旁的王后卡米拉稱「你寫早咗一日。」查理斯三世此時開始面露不悅,將墨水筆遞給妻子,然後起身並憤怒地擦掉手指上的墨水,稱:

「天啊,我好憎呢支筆」(God I hate this [pen])

「我頂唔順呢樣嘢,每次都好討厭。」(I can't bear this thing... every stinking time)