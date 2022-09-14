英王查理斯三世因一支筆又發脾氣 王后卡米拉冷靜執手尾

英王查理斯三世繼任英國君主不久，一舉一動都備受矚目。查理斯三世視察北愛爾蘭期間，因簽署訪客登記簿時用的筆漏墨並沾到手上，再次發脾氣。查理斯三世更當場面露厭惡神情，幸好王后卡米拉及時救場。

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查理斯三世（Charles III）登基後首次視察北愛爾蘭，周三（13日）參觀希爾斯伯勒城堡（Hillsborough Castle），完成參觀後坐在房間內簽署訪客登記簿，鏡頭錄到他當眾向隨從發脾氣的一幕。

影片顯示查理斯三世坐在簿本前面，用桌上擺放的一支墨水筆簽名。查理斯三世詢問「今日係咪12號（星期一）？」隨從就表示「今日係13號。」

查理斯三世指自己寫錯日期，身旁的王后卡米拉稱「你寫早咗一日。」查理斯三世此時開始面露不悅，將墨水筆遞給妻子，然後起身並憤怒地擦掉手指上的墨水，稱：

「天啊，我好憎呢支筆」（God I hate this [pen]） 「我頂唔順呢樣嘢，每次都好討厭。」（I can't bear this thing... every stinking time）

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查理斯三世其後立即轉身離開房間，獨留卡米拉與其他助手留在房間。

至於卡米拉似乎熟悉查理斯三世脾氣，她冷靜地向身旁助手表示簽名筆漏墨，然後不慌不忙坐下並改用另一支筆簽名。

外媒較早時間亦拍得查理斯三世發脾氣，當時他簽署登基宣言時，突然面露不悅，向隨從頻頻擺手，要求清理桌面及拿走筆盒。事後網民紛紛討論此事。

責任編輯：郭麗明