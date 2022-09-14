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【券商點睇】切入光伏高景氣賽道 創維打開增長空間

股樓投資 12:55 2022/09/14

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資料顯示，創維集團（00751）2020年開始布局戶用光伏市場，2021年收入41億元（人民幣，下同），按年增加38.4倍，反映新能源業務成為增長新動能。天風證券指出，戶用分布式光伏市場進入「1-N」的高速發展階段，按照20%安裝比例，測算全國戶用光伏可安裝空間高達329GW，接近2021年底戶用裝機總量的8倍。

【同場加映】溫股知新：港股預期反彈 個股仍然難揀

公司依托家電業務成熟的下沉市場經銷商搭建與管理體系，於2020年入局戶用光伏市場，加上品牌賦能，連同華夏金租，截至2022年上半年累計建成併網運營的戶用光伏電站超過10萬座，躍居行業龍頭之一。此外，公司開啟經營性租賃新模式，農戶承債壓力消減，戶用光伏業務增長有望進一步加速，為公司開啟第二成長曲綫。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡小米績後  大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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公司作為家電行業領軍者，積極布局新能源業務，打開成長空間。天風證券預計2022至2024年公司實現歸母淨利潤16.68億元、21.03億元和25億元，分別按年增長2.1%、26.1%、18.9%，對應市盈率為4.7倍、3.7倍及3.1倍。基於分部估值法測算公司總市值為172億港元，對應目標價為6.55港元，首次覆蓋，給予「買入」評級。

【同場加映】青姐話：大淡好收尾 淡倉話之你

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撰文：林衛

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港股 目標價 買入 創維集團（00751）

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