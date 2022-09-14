【A股點睇】人民幣貶值A股注定無運行？ 關鍵看外資風險偏好

美國通脹數字超預期，加上聯儲局對打擊通脹的態度超鷹，可以預計美元強勢持續，其他非美貨幣唯有走弱，人民幣當然不例外。光大證券指出，人民幣貶值主要與中美利差倒掛及出口下滑兩方面因素有關，預計未來可能還會面臨一定的貶值壓力。一方面，在聯儲局近期較為強硬的表態，中美利差也再度倒掛；另一方面，在海外需求出現回落的背景下，8 月出口數據出現了明顯下滑，結滙需求減弱一定程度上也給人民幣帶來了貶值的壓力。

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至於人民幣貶值對股市的影響，還看北上資金與其風險偏好。從歷史來看，人民幣貶值時北上資金不一定會持續流出，但很可能會出現波動。滙率的波動與北上資金的流入之間存在一定的關聯，當人民幣升值時，北上資金在大多數時候都會持續流入，而當人民幣貶值時，北上資金不一定會持續流出，但流入情況很可能會出現明顯波動。

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而影響北上資金流出的關鍵，就是是風險偏好。當風險偏好明顯降低時，北上資金很可能會流出A股市場。該行以VIX指數來作為衡量風險偏好情況的代理變量，可以觀察到，當VIX指數處於高位時，北上資金在大多數時候都會呈現流出狀態。另一方面，人民幣貶值時，市場通常難有較好表現，因通常意味國內經濟基本面相對偏弱或者美元較為強勢。歷史來看，表現較好的主要為消費板塊，而石油石化、非銀行金融、通信等行業的表現較差。

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撰文：林衛