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【券商點睇】持續增長上游資本開支 中石油前景有睇頭

股樓投資 12:47 2022/09/14

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國泰君安指出，受地緣政治緊張局勢及供需關系的影響，國際油價持續走高，中石油（00857）抓住油價上漲機會，積極推進增儲上產，業績實現大幅增長。上半年賺823.9億元（人民幣，下同），按年增長55.3%，創歷史同期最佳水平。期內，公司勘探與生 產板塊實現營收4,391.1億元，按年增長43.4%；實現經營利潤824.6億元，增長167.1%。

【同場加映】溫股知新：港股預期反彈 個股仍然難揀

中石油上半年上游資本開支為728.2 億元，而全年計劃資本開支預計為1,812 億元。該行預計，公司下半年將進一步增加上游資本開支，加大油氣勘探開發力度，公司盈利規模有望進一步擴大。當前雖然由於海外高通脹、全球經濟衰退預期提高及主要央行加息預期升溫等因素，原油需求有所減弱，油價隨之有所回調。但後續來看，需求端，在歐洲能源危機背景下，石油發電趨勢有所增強，冬季取暖或將對 需求有所提振。此外，未來新冠疫情若逐漸好轉也將利好原油需求恢復。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡美團 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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供應方面，當前全球主要油企資本開支計劃依然維持在較低水平，產能提升能力有限。同時，歐盟未來進一步制裁措施或將影響俄油產量。伊核談判方面，即便達成協議，伊朗原油產能需要較長時間釋放，中短期內對油價影響有限。 OPEC+預計也將會鑑於市場供需關系的變化，適時進行穩定油價的操作。綜合來看，預計下半年國際油價將維持高位震蕩。基於下半年國際油價預計維持高位震盪，國泰君安看好中石油的業績增長前景，推薦買入。

【同場加映】青姐話：大淡好收尾 淡倉話之你

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撰文：林衛

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