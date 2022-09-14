▲ 【港交所388】港交所兩年來首跌穿300 野村削目標價

港交所 （00388） 逾兩年來首度跌穿300元，低位曾見298元。近期港股成交偏低，看好港交所的野村最新報告指出，因應港股現貨弱勢持續至第三季，預計今季港交所收入約42億元，相當於按年跌兩成、按季持平，而季度盈利約23億元，相當於按年跌30%、按季升6%，兩者都較市場預測低約一成。

野村繼而下調港交所目標價，由412.19元削至388.02元，維持「買入」評級。野村現時料港交所今年日均成交約1290億，明年日均成交1450億元，較以往預測分別少7%和8%。

第三季以來，港交所主板日均成交只有988億元，較去年第三季日均1650億元跌40%，較前一季度的1300億元也跌24%。

港交所股價中午收報300.2元，跌2.8%，成交6.1億元。

相關文章：

【港交所數據】8月證券市場日均成交按月跌約15%至923億元 較7月收窄

【港交所專訪】港股通准納海外公司 姚嘉仁冀吸「世界級品牌」香港上市

【互聯互通】中證監方星海：推三措施擴中港市場合作 包括將港上市的外國公司納入滬深港通 港交所歐冠昇：將提升中港市場流動性和廣度

【石Sir一周前瞻及異動股】今日推介哈爾濱電氣、中國有色礦業 並分析受壓股中國電力

編輯：麥德銘