【大行報告】中海油883連續兩日回購、逆市走高逾2%　摩通：中海油未來3個月料繼續回購H股、股東回報率達13%

▲ 【大行報告】中海油逆市走高逾2% 摩通：中海油未來3個月料繼續回購H股、股東回報率達13％

中海油 （00883） 連續兩日回購，周三再回購275.8萬股，每股作價介乎9.9至10元，涉資約2,760萬元；中海油兩日累計回購1,768.8萬股，涉1.768億元。摩根大通認為，中海油回購股份，成為中海油股價跑贏中石油 （00857） 及恒指的原因，預期未來3個月中海油會繼續進行H股回購，因中海油現價僅反映油價處於65美元水平。

中海油股價逆市曾升逾3%，高見10.26元；收報10.16元，升2.2%，成交18.3億元。摩通予中海油「增持」評級，目標價15元。

中海油管理層可回購最多10%的H股

摩通指，中海油管理層可回購最多10%的H股股份，而對上一次中海油進行回購，要追溯至2011年，當年回購規模約佔已發行股本約0.05%。

摩通預計，中海油下半年每股派息約0.48元人民幣，假設中海油斥資12.5億至25億元人民幣進行H股回購，2022年預測股東回報率高達約13%。

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編輯：陳韻妍