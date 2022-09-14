【澳門賭牌】澳門賭牌競投今日下午截標　金沙新濠遞交標書　金沙半日跌1%

▲ 【澳門賭牌】澳門賭牌競投今日下午截標 博企陸續遞交標書

澳門娛樂場幸運博彩經營批給公開競投將於今日下午5時45分截標。金沙 （01928） 及新濠國際 （00200） 均於今日遞交標書。

金沙半日跌1%，報17.5元；新濠國際僅跌0.2%，報5.09元，跑贏大市。

據《澳門日報》報導，今日上午10時，六博企之一金沙旗下威尼斯人的人員攜同分別裝有正本、副本的兩大箱投標文件前往競投委員會遞交標書。此前公司總裁王英偉對取得賭牌有信心。

另外，於中午收市時，新濠國際 （00200） 於港交所披露，新濠博亞娛樂之附屬公司新濠博亞（澳門）同樣於今日就澳門政府今年7月推出的新博彩批給公開招標遞交詳細標書。新濠主席兼行政總裁何猷龍先生表示，公司的標書進一步加強了新濠對澳門及推動其經濟多元化發展的承諾。他又感謝澳門特區政府提供這個機會，公司會與澳門特區政府緊密合作，致力實現澳門更美好發展願景。

至於永利澳門 （01128） 昨（14日）亦公布，已向澳門政府遞交標書，申請政府授予10年博彩批給合約，允許永利自2023年1月1日起在澳門經營娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩。

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編輯：姚卓然

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