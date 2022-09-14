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【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、現有6大牌主已入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標

股市 16:32 2022/09/14

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【澳門賭牌】澳門賭牌競投今日下午截標　博企陸續遞交標書

澳門娛樂場幸運博彩經營批給公開競投將於今日下午5時45分截標，現有6大賭場牌主中，除了永利澳門 （01128） 於昨日已入標外，其餘5家營運商金沙中國 （01928） 、銀娛 （00027） 、新濠國際 （00200） 旗下新濠博亞、澳博 （00880） 、美高梅中國 （02282） 相關公司同於今日入標。

據澳門電台現場報道，多家博企靈魂人物都有親身入標，包括代表澳娛的何超鳳和「四太」梁安琪、代表美高梅的何超瓊、代表新濠的何猷龍、銀娛副主席呂耀東，以及金沙總裁王英偉。

    點擊圖片放大

澳門賭牌雖然取消「正、副賭牌」，但外界預期，六間博企都會順利過渡至新賭牌營運，各家博企代表都表示，對投得賭牌有信心。

新濠主席兼行政總裁何猷龍表示，公司的標書進一步加強了新濠對澳門及推動其經濟多元化發展的承諾。他又感謝澳門特區政府提供這個機會，公司會與澳門特區政府緊密合作，致力實現澳門更美好發展願景。

最早提交標書的永利澳門昨公布，申請政府授予10年博彩批給合約，允許永利自2023年1月1日起在澳門經營娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩。

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