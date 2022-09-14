【英女王逝世】靈柩運抵白金漢宮 上萬民眾冒雨迎接

英女王上周於英國蘇格蘭逝世，其國葬儀式將於倫敦舉行。英女王靈柩周二（13日）運抵倫敦白金漢宮，成千上萬名民眾冒雨等候。英女王唯一女兒安妮公主發表聲明，指她在運送英女王靈柩途中看到民眾對亡母的尊敬，對此感到謙卑及振奮。

英女王訪澳洲留親筆信講咩？2085年先揭密 【下一頁】

英女王靈柩周二晚上抵達倫敦機場，再由靈車運抵白金漢宮。成千上萬民眾冒大雨在道路兩旁迎接，沿路皆人頭湧湧，部分民眾更向靈柩方向投擲鮮花及奔跑尾隨靈車。當靈車抵達白金漢宮時，駐守警員率先低頭致意。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

安妮公主全程陪伴靈柩返回倫敦，她發表聲明表示，能陪伴英女王走完最後旅程是一種榮幸。她又指，沿途看到大量民眾展現對英女王的愛及尊重，令她感到謙卑及振奮。

哈里與安德魯料無得著軍裝出席英女王國葬 【下一頁】

英國將於當地時間周三（14日）舉行大型閱兵儀式，然後將英女王靈柩轉移至國會大樓的西敏廳。屆時大廳將全日24小時開放，供公眾瞻仰靈柩，直至下周一（19日）舉行國葬。美國總統拜登（Joe Biden）等一眾國家領袖將會出席。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀