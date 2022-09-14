  • 33°C
香港時間 : 2022914日 (週三) 12:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英女王逝世】靈柩運抵白金漢宮 上萬民眾冒雨迎接

環球社會熱點 11:32 2022/09/14

分享：

分享：

英女王上周於英國蘇格蘭逝世，其國葬儀式將於倫敦舉行。英女王靈柩周二（13日）運抵倫敦白金漢宮，成千上萬名民眾冒雨等候。英女王唯一女兒安妮公主發表聲明，指她在運送英女王靈柩途中看到民眾對亡母的尊敬，對此感到謙卑及振奮。

英女王訪澳洲留親筆信講咩？2085年先揭密 【下一頁】 

英女王靈柩周二晚上抵達倫敦機場，再由靈車運抵白金漢宮。成千上萬民眾冒大雨在道路兩旁迎接，沿路皆人頭湧湧，部分民眾更向靈柩方向投擲鮮花及奔跑尾隨靈車。當靈車抵達白金漢宮時，駐守警員率先低頭致意。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

安妮公主全程陪伴靈柩返回倫敦，她發表聲明表示，能陪伴英女王走完最後旅程是一種榮幸。她又指，沿途看到大量民眾展現對英女王的愛及尊重，令她感到謙卑及振奮。

哈里與安德魯料無得著軍裝出席英女王國葬 【下一頁】

英國將於當地時間周三（14日）舉行大型閱兵儀式，然後將英女王靈柩轉移至國會大樓的西敏廳。屆時大廳將全日24小時開放，供公眾瞻仰靈柩，直至下周一（19日）舉行國葬。美國總統拜登（Joe Biden）等一眾國家領袖將會出席。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英女王逝世】訪澳洲留親筆信講咩？2085年先揭密
2022/09/13
【英女王逝世】訪澳洲留親筆信講咩？2085年先揭密
【英女王逝世】哈里與安德魯料無得著軍裝出席國葬
2022/09/13
【英女王逝世】哈里與安德魯料無得著軍裝出席國葬
【英女王逝世】查理斯三世率弟妹 為亡母守夜
2022/09/13
【英女王逝世】查理斯三世率弟妹 為亡母守夜
【英女王逝世】民眾被勸停擺三物悼念 一行為恐危及野生動物
2022/09/13
【英女王逝世】民眾被勸停擺三物悼念 一行為恐危及野生動物
Khloe Kardashian曬比堅尼照 網民轟對英女王不敬
2022/09/13
Khloe Kardashian曬比堅尼照 網民轟對英女王不敬

你可能感興趣

【英女王逝世】訪澳洲留親筆信講咩？2085年先揭密
15:30 2022/09/13
【英女王逝世】訪澳洲留親筆信講咩？2085年先揭密
【英女王逝世】哈里與安德魯料無得著軍裝出席國葬
10:54 2022/09/13
【英女王逝世】哈里與安德魯料無得著軍裝出席國葬
【英女王逝世】查理斯三世率弟妹 為亡母守夜
10:51 2022/09/13
【英女王逝世】查理斯三世率弟妹 為亡母守夜
名人隕歿 皇室 英女皇 蘇格蘭 機場 英國 倫敦

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月14日 時間12:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基稱 烏軍收復8000平方公里領土
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英女王逝世】哈里與安德魯料無得著軍裝出席國葬
【英女王逝世】哈里與安德魯料無得著軍裝出席國葬
英女王於戴安娜車禍後留蘇格蘭 女兒揭為保護威廉哈里
英女王於戴安娜車禍後留蘇格蘭 女兒揭為保護威廉哈里
新型冠狀肺炎全球疫情（09月14日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月14日 時間12:00）
據報亞美尼亞向俄羅斯求援 共同抵禦阿塞拜疆
據報亞美尼亞向俄羅斯求援 共同抵禦阿塞拜疆
【英女王逝世】查理斯三世率弟妹 為亡母守夜
【英女王逝世】查理斯三世率弟妹 為亡母守夜
傳里安納度攻陷女神芳心 與27歲Gigi Hadid互相了解中
傳里安納度攻陷女神芳心 與27歲Gigi Hadid互相了解中
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款