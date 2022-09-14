【Crostini結業】西餅店Crostini突全線結業　網民：未用餅卡點算？

▲ 於2013年成立、於全港擁有10多間分店的西餅店Crostini突宣布全線結業，門市營業至昨日（13日）。（Crostini fb圖片）

於2013年成立、擁有10多間分店的西餅店Crostini突宣布全線結業，門市營業至昨日（13日）。

【通脹升溫】經濟不景卻繼續加大投資 美國零售商備戰明年市場反彈

該公司在社交網站貼出告示，並對所有顧客及員工致歉。聲明指出，疫情下百業蕭條，不少行業大受影響。自2020年開始，經營環境十分惡劣，對於未能力挽狂瀾感到可惜，只能無奈作出一個非常沉重及失望的決定。

有市民在帖文留言批評，通知期太短，有人關注已訂購了餅卡及相關禮券如何跟進。亦有人質疑為何公司明知倒閉仍出售餅卡，「有冇搞錯，婚展買咗啲餅卡點算先？明明執都仲賣餅卡，擺明呃人錢喎！」、「點解可以個幾鐘前先黎講，咁你叫買左coupon 既人點算，想水人一筆都唔好做得咁肉酸ah」。

有消費者已成立Crostini whatsapp群組，跟進事件發展，目前成員逾300人，當中有人持有逾200張餅卡，有苦主認為Crostini毫無預警下結業，大批餅卡淪為廢紙。

【初創營商】研究：初企營運管理不足 逾8成表示未來3年將拓展業務

【英女王】英女王葬禮假期在即 專家憂慮恐加深經濟衰退通貨膨脹

責任編輯：李智美