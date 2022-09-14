【裁員潮】Patreon裁員80人兼關閉辦公室　縮減4大部門規模

▲ 被裁Patreon員工將會獲得至少三個月的遣散費，而醫療保險的福利則會延至今年年底。（Patreon）

疫情為經濟帶來持續衝擊，不少企業需要裁員，縮減營運開支。美國眾籌創作平台Patreon宣布裁員80人，佔公司總人數約17%，並會關閉位於愛爾蘭都柏林（Dublin）及德國柏林（Berlin）的辦公室，集中人力資源在美國辦公室營運。

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Patreon行政總裁Jack Conte表示，現已結束柏林及柏林的辦公室的營運，受裁員影響的團隊主要包括市場部、營業部、人事部及財務部四個部門，而在當地工作的9名工程師則將遷移到美國辦公室，以集中資源繼續營運。

此外，被裁員工將會獲得至少三個月的遣散費，而醫療保險的福利則會延至今年年底。

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Jack Conte提到，雖然Patreon正縮減人事部等部門的規模，但裁員是重組的一部分，Patreon將會把更多的資源投入到其產品、工程和設計等製作部門。

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責任編輯：陳卓賢