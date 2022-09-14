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【解碼｜手遊股】大摩推算內地全年批發遊戲版號最多達600個　另料網易《無盡的拉格朗日》年收益逾30億元人幣

股市 11:14 2022/09/14

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【解碼｜手遊股】大摩：推算內地全年批發遊戲版號最多達600個　另料網易《無盡的拉格朗日》年收益逾30億元人幣

國家新聞出版署公布，9月共73款國產網絡遊戲獲批，數量較8月增加4款。摩根士丹利表示，近月的遊戲版號數量按月上升，預料今年總批發版號量料達500至600個。

曾指遊戲版號是稀缺資源的網易 （09999） 終於久旱逢甘露，連同多次落榜的騰訊 （00700） 在今年第五批次的網絡遊戲版號獲批。

年初至今，總共達314個遊戲版號，以及20隻遊戲審批變更信息，該行指，由4月的45個版號獲批，增至6月的60個、7月的67個、8月的69個可見，9月可達73個以上的遊戲版號獲批，並認為全年遊戲版號批出量可達500至600個，同時又料進口遊戲亦獲重發。

至於網易所得的遊戲版號「無盡的拉格朗日 （Infinite Lagrange）」電腦版，摩根士丹利表示，該遊戲次季錄得玩家明顯上升，潛在收益料每年逾30億元人民幣，相當於《Invincible》的同等規模。

【石Sir一周前瞻及異動股】今日推介哈爾濱電氣、中國有色礦業　並分析受壓股中國電力

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編輯：姚卓然

 

 

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