▲ 【解讀│港股市況】蘇沛豐：美國通脹已大致見頂惟港股缺上升催化劑 恒指短線在19000點上下波動

美國8月份CPI超預期，市場預期美國聯儲局下周加息0.75厘甚至1厘的可能性大增，道指周二大跌。招銀國際策略師蘇沛豐向本報表示，隨能源及食品價格回落，美國通脹已大致見頂，雖然不會再惡化，但料在高位徘徊，意味通脹不會很快回落至聯儲局的舒適水平，預期港股交投淡靜局面持續，短線在19000點上下波動。

蘇沛豐：目前恒指預測市盈率約10倍

蘇沛豐認為，目前恒指預測市盈率約10倍，估值便宜已維持一段時間，基於過去十年恒指市盈率很少會長期處於10倍以下，因此恒指再大跌的空間不大，但內地經濟未有明顯起色，故大市亦反彈乏力，向上空間有限，令港股處於缺乏方向局面。

「現時看好的板塊不多，與內需相關的啤酒及乳業股需求相對穩定，而且內地PPI回落速度較快，有助紓緩企業的成本壓力。」

聯儲局將於9月20至21日議息，蘇沛豐指，聯儲局下周料加息0.75厘，但基於通脹數據不是高預期很多，因此相信聯儲局加息步伐只是加快，最終息口上升幅度不會高很多，估計美息會在4厘左右見頂。

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記者：陳韻妍