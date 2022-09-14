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【iOS 16】蘋果新技術減碳足跡　iPhone將增設「清潔能源充電」功能

科技 11:00 2022/09/14

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「潔淨能源充電」功能的主要優勢是可以自動判斷電網累積電力並使用潔淨能源替iPhone充電。（法新社）

蘋果（Apple）日前正式開放iOS 16予用戶更新，除引入即時動態等智能功能外，原來還為美國地區iPhone帶來一個隱藏功能「潔淨能源充電」（Clean Energy Charging），自動判別當電網累積電力足夠時，使用潔淨能源來替iPhone充電，減少iPhone碳足跡。

【蘋果更新】蘋果iOS 16即日起開放更新　可自訂鎖屏界面、引入即時動態功能

據外媒《9to5Mac》報道，「潔淨能源充電」功能會根據iPhone位置從美國美國能源資訊管理局（EIA）收集碳排放數據，隨後iOS會從伺服器下載碳排放預測，並結合所有數據，系統就能控制「潔淨能源充電」要何時啟動。

「潔淨能源充電」功能的主要優勢是可以自動判斷電網累積電力並使用潔淨能源替iPhone充電，近日德克薩斯州和加利福尼亞州等美國各州也開始對電網擔憂，這項功能預料可大派用場。

【蘋果iPhone】蘋果擬推iPhone訂閱制　彭博：將於今年年底登場

蘋果表示，該功能會隨後續的iOS 16版本更新正式啟用，並預計於今年內推出。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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