【iOS 16】蘋果新技術減碳足跡　iPhone將增設「清潔能源充電」功能

▲ 「潔淨能源充電」功能的主要優勢是可以自動判斷電網累積電力並使用潔淨能源替iPhone充電。（法新社）

蘋果（Apple）日前正式開放iOS 16予用戶更新，除引入即時動態等智能功能外，原來還為美國地區iPhone帶來一個隱藏功能「潔淨能源充電」（Clean Energy Charging），自動判別當電網累積電力足夠時，使用潔淨能源來替iPhone充電，減少iPhone碳足跡。

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據外媒《9to5Mac》報道，「潔淨能源充電」功能會根據iPhone位置從美國美國能源資訊管理局（EIA）收集碳排放數據，隨後iOS會從伺服器下載碳排放預測，並結合所有數據，系統就能控制「潔淨能源充電」要何時啟動。

「潔淨能源充電」功能的主要優勢是可以自動判斷電網累積電力並使用潔淨能源替iPhone充電，近日德克薩斯州和加利福尼亞州等美國各州也開始對電網擔憂，這項功能預料可大派用場。

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蘋果表示，該功能會隨後續的iOS 16版本更新正式啟用，並預計於今年內推出。

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責任編輯：陳卓賢