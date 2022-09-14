【烏克蘭戰爭】澤連斯基稱 烏軍收復8000平方公里領土

烏克蘭軍自本月初，在烏克蘭東北部針對俄軍展開迅速反攻。烏克蘭總統澤連斯基周二（13日）宣稱，烏軍已成功收復8,000平方公里領土，下一步目標是解放所有遭俄軍侵佔的領土。

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烏軍近期以驚人速度重奪數十個城鎮，俄軍仍然控制烏克蘭南部和東部約五分之一的領土，但烏軍現時在上述兩個地區都處於進攻狀態。

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）夜晚發表演説，指由本月至今，烏軍已經解放大約8,000 平方公里的領土，全部集中在烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）東北部地區。

他透露其中約一半領土已完成維和措施，其餘地區則仍在進行中。華府發言人也指俄軍已離開防禦陣地，特別是在哈爾科夫及周邊地區。

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美國總統拜登（Joe Biden）被問到，究竟烏克蘭戰爭是否已到達轉捩點。他表示情況很難說，烏軍顯然取得重大進展，但他認為戰爭過程漫長。

美國政府已向烏軍提供數十億美元的武器和軍事援助。白宮早前表示，可能於未來幾日宣布一項對烏克蘭的新軍事援助計劃。

澤連斯基顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，烏軍可能會將戰綫推進至盧甘斯克（Luhansk）。他指兩軍正於利曼（Lyman）交戰，俄軍憂慮烏軍佔領利曼後，向利西昌斯克（Lysychansk）和北頓涅茨克（Sievierodonetsk）推進。

不過自稱獨立的「頓巴斯人民共和國」（Donbas People's Republic）首領普希林（Denis Pushilin）就聲稱，利曼仍掌握在他們手中。

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責任編輯：鄭錦玲