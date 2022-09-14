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【日圓匯價】美國CPI超預期、日圓再現「5.4算」　日本財相：觀察到投機行為、不排除干預匯市

宏觀解讀 12:07 2022/09/14

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【日圓匯價】美國CPI超預期、日圓即退回145　日本官員再揚言干預

美國周二公布8月CPI數據，通脹從高位回落速度未及預期，令美國下周大手加息的預期升溫，美元匯價再度走強，日圓匯價也由141水平重新走弱至接近145，逼近上周低位。日本官員再度口頭干預，財務大臣鈴木俊一稱，不排除干預外匯市場，並指已觀察到一些投機行為。

鈴木俊一重申，日本政府非常關注外匯市場迅速且單邊的變動，並會日本央行合作並密切關注市場發展。

美國周二公布CPI數據後，日圓匯價由不足142水平急走弱至144以上

以港元計價，在美國公布8月CPI數據前，每百日圓兌5.53港元，一夜間最低轉跌至5.4154。

至香港時間周三中午12時，每美元兌144.34日圓。

日圓再次逼近145水平後，外界觀望日圓會否觸及1998年日美聯合干預匯市時所見的146.78水平。

日本官員近期已多次就日圓弱勢發聲，在鈴木俊一最新發言前，主管貨幣事務的官員神田真人周三早上亦稱，不排除任何應對匯率波動的措施，且擔心最近匯率波動非常突然，當局會帶著緊迫感監測局勢，並作出適當回應，不排除任何選項。

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編輯：麥德銘

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