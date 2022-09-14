【日圓匯價】日圓遭美國CPI數據震散、一度退守145　日媒：日本政府檢查利率、為干預鋪路

▲ 【日圓匯價】美國CPI超預期、日圓即退回145 日本官員再揚言干預

美國周二公布8月CPI數據，通脹從高位回落速度未及預期，令美國下周大手加息的預期升溫，美元匯價再度走強，日圓匯價也由141水平重新走弱至接近145，逼近上周低位。日經引述匿名消息指，日本央行正進行利率檢查，是為貨幣干預作準備。

日本官員再度口頭干預，財務大臣鈴木俊一今日稱，不排除干預外匯市場，並指已觀察到一些投機行為。他重申，日本政府非常關注外匯市場迅速且單邊的變動，並會日本央行合作並密切關注市場發展。

▲ 美國周二公布CPI數據後，日圓匯價由不足142水平急走弱至144以上

至香港時間周三下午1時，每美元兌143.69日圓，日圓匯價較日內低位144.96稍為轉強，但仍弱於美國公布通脹數據前不足142水平。

以港元計價，在美國公布8月CPI數據前，每百日圓兌5.53港元，一夜間最低轉跌至5.4154。

日圓再次逼近145水平後，外界觀望日圓會否觸及1998年日美聯合干預匯市時所見的146.78水平。

日本官員近期已多次就日圓弱勢發聲，在鈴木俊一最新發言前，主管貨幣事務的官員神田真人周三早上亦稱，不排除任何應對匯率波動的措施，且擔心最近匯率波動非常突然，當局會帶著緊迫感監測局勢，並作出適當回應，不排除任何選項。

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編輯：麥德銘