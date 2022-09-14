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【Crostini結業】連鎖餅店Crostini周二晚宣布全線結業　網民成立Crostini苦主群組「點解可以個幾鐘前先講」

Hot Talk 10:22 2022/09/14

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【Crostini結業】連鎖餅店Crostini周二晚宣布全線結業　網民「點解可以個幾鐘前先講」

意大利連鎖餅店Crostini周二晚上10時，在facebook專頁上公布結業消息。Crostini指，疫情下百業蕭條，不少行業都大受影響。自2020年開始，經營環境十分惡劣，Crostini亦很可惜未能力挽狂瀾，只能無奈地作出一個非常沉重及失望的決定，Crostini門市將會營業至9月13號，之後將會全線結束營業。現時Crostini facebook已限制留言。

「Crostini苦主」群組成員逾300人

Crostini結業消息一出，即引來網民及顧客批評，指「點解可以個幾鐘前先嚟講，咁你叫買咗coupon的人點算」、「coupon點算」，亦有人質疑為何知道即將結業，仍在7月的婚展上售賣餅卡，「我7月買左餅卡呀！點賠？」。

Crostini網民已成立「Crostini苦主」群組，至今成員逾300人，部分人更持有逾200張餅卡。

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編輯：陳韻妍

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