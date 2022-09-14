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【Crostini結業】連鎖餅店Crostini全線結業　Crostini創辦人黃光輝：曾向朋友借8000萬救亡、餅卡及員工薪金交清盤官處理（第二版）

Hot Talk 16:07 2022/09/14

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【Crostini結業】連鎖餅店Crostini全線結業　Crostini創辦人黃光輝：曾向朋友借8000萬救亡、餅卡及員工薪金交清盤官處理（第二版）

連鎖餅店Crostini周二晚上10時，在facebook專頁上公布結業消息。Crostini指，疫情下百業蕭條，不少行業都大受影響。自2020年開始，經營環境十分惡劣，Crostini亦很可惜未能力挽狂瀾，只能無奈地作出一個非常沉重及失望的決定，Crostini門市將會營業至9月13號，之後將會全線結束營業。現時Crostini facebook已限制留言。

Crostini創辦人：近日至少有3個商場分店被執達吏收舖

Crostini創辦人黃光輝接受本地傳媒《香港01》訪問時指，原本從未想過結業，為挽救公司更私下向朋友借8000萬投放給公司營運，現時仍努力找新的投資者注資公司，希望可以籌集到資金重新營運，強調「不是真係想走」，至於顧客購入的餅卡及員工9月份的薪金，則能交由清盤官去處理。

Crostini曾風光一時，創辦人黃光輝（右三）邀得安踏創辦人丁世忠及明星陳凱琳出席開店儀式。

黃光輝指，自疫情爆發以來生意大減三分二，加上政府暫緩追租安排已結束，公司處理不到租金問題，一直都有與商場業主商討如何處理，惟近日至少有3個商場分店被執達吏收舖，引發連鎖效應令其他商場會追租，故認為已沒有辦法再經營下去，才在昨日決定全線結業，並稱決定結業後「自己都瞓唔到覺，覺得對唔住顧客和同事」。

「Crostini苦主」群組成員逾300人

Crostini於2013年成立，公司首間分店開設於觀塘廣場。Crostini結業消息一出，即引來網民及顧客批評，指「點解可以個幾鐘前先嚟講，咁你叫買咗coupon的人點算」、「coupon點算」，亦有人質疑為何知道即將結業，仍在7月的婚展上售賣餅卡，「我7月買左餅卡呀！點賠？」。

Crostini網民已成立「Crostini苦主」群組，至今成員逾300人，部分人更持有逾200張餅卡。

（第二版加入黃光輝言論）

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編輯：陳韻妍

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